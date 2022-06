“En 1584 xa había praza de touros”

Santiago Losada Paletó es un gran conocedor de la historia compostelana y narró a EL CORREO GALLEGO sus conocimientos sobre la materia de la actividad taurina. “Os touros en Santiago teñen moitos anos de historia. Xa en 1584 na praza do Obradoiro había corridas de touros. Tamén no ano 1700 facíanse na praza do Toural”, comenta. Pero no fueron los únicos sitios donde se albergaban estas festividades. “Onde está o campo da leña tamén ten habido este tipo de celebracións e en Castrón Douro, o mesmo”, afirmó. Además, el excronista deportivo comenta que en los años de la Primera República se intentó hacer una plaza fija, pero quedó solamente la fachada que actualmente se encuentra en el pabellón deportivo de la Universidad de Santiago, situado en el Campus Vida.