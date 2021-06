“Era mi atracción de feria preferida”

“El Scalextric era mi atracción de feria favorita cuando tenía sobre tres o cuatro años. Me encantaba”, cuenta la periodista Sandra Cuiña. “Mi momento preferido era cuando la pista subía y saludaba desde lo alto a mis padres, a la vez que tocaba el claxon del coche. Había diferentes modelos, incluso camión de bomberos, pero prefería un coche normal”, comenta. “Recuerdo que las fichas eran de color marrón oscuro, de plástico y rectangulares, y las guardaba como oro en paño para que me duraran hasta el final de las fiestas”, dice la reportera. “A medida que fui creciendo me fui pasando a otras atracciones, como las cadenas, que eran muy divertidas, sobre todo cuando te daban vueltas, la Bailarina o el Saltamontes”.