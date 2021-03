“O Dado, da man de Carlos Asorey, e da súa muller, Carmen Eixo, converteuse en toda unha institución en Santiago. Aínda que este pub especializouse en jazz, trouxo a unha grande cantidade do melloriño do panorama musical e tamén teatral, entre outras formas de cultura”, explica Encarna Otero, para quien este emblemático establecimiento, con sus mesas de mármol, sus bancos, sus sillas con respaldo de metal y sus paredes forradas de cuadros de músicos, “era un gran espazo de convivencia e cultura. Un lugar onde podías conversar, atopar a xente coñecida, e desfrutar de concertos e espectáculos moi variados”. Así, asegura que “é unha mágoa que non haxa xa nada parecido na cidade”.