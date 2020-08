“Era un punto de reunión”

“Había dos salas de juego míticas en Santiago en los 80 y 90. Una estaba al lado del viejo Peleteiro y la otra eran los míticos billares de La Camelia”, recuerda el periodista compostelano Moncho Lemos. “Su éxito radicaba en que eran puntos de reunión social, porque en aquellos años no había restricciones y los menores podían entrar en ellas. Hay que pensar que en ese momento no había consolas y a los videojuegos se jugaba en esos lugares, pero además La Camelia era peculiar, porque tenía un montón de billares y mesas de ping pong”, dice. “Era muy amplia, así que se jugaban muchas partidas a la vez y no había que esperar turnos, como en otros sitios. Recuerdo que había verdaderos expertos del billar, seguramente más de uno podría haber ido a los juegos olímpicos”.