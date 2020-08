“Era unha homenaxe a todas as entidades”

El exconcejal de Deportes, Bernardino Rama, fue también presidente de la Asociación de Deportistas Veteranos de Santiago, y recuerda aquellas fiestas como “unha homenaxe a todas as entidades”, en las que participaba “xente que fixo moito pola práctica do deporte en Compostela en todas as modalidades”, desde equipos federados hasta los formados en instituciones educativas o asociaciones de barrio. La fiesta, además, recuerda que era una gran ocasión para reunirse con viejos conocidos que aunque no seguían en activo, sí estaban vinculados de una forma u otra con las actividades. De hecho, señala, la fotografía le trae muy buenos recuerdos de todos los compañeros que participaban en aquellas celebraciones.