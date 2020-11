“Era unha profesión bastante extendida”

La exconcejala Encarna Otero conoce muy bien el papel que jugaron las lavanderas en Compostela durante el siglo pasado. “Era unha profesión moi extendida na que traballaban moitas mulleres que lavaban a roupa das casas da burguesía, dos hospitais e sanatorios e do clero masculino”, recuerda. “A actividade centrábase arredor do Sar e do Sarela e consistía no lavado, clareo, secado e planchado. No Sarela lavábase moito, porque estaba preto o hospital e os sanatorios. Santiago era unha cidade de sanar e curar”, añade. “Pagábase con cartos e tamén en especies, porque as casas ricas dábanlle ás lavandeiras os restos de comida para que alimentaran aos animais. Era un circuíto de reciclado moi importante”, concluye Otero.