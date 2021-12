“eramos los amos de la calle”

“Si me leen los milenials no lo entenderán. No comprenderán la emoción que esconde esta foto. Cuando este que escribe era un pipiolo, lo de recibir de regalo de Reyes un coche teledirigido ¡era la bomba! Sí, aquellos coches que tenían un antenón con el que tenías que tener cuidado de que no se colara en un ojo, y un mando que contaba con una simple palanquita para acelerar hacia delante y hacia atrás, además de un mando para girar”, recuerda el comunicador José Manuel García. “Así simplemente éramos los amos de la calle. Claro, tú cuéntale esto a una generación que ya recibe drones con cámara en cualquier momento del año y ya te puedes imaginar... Pero lo que nadie nos quita son esos recuerdos más que felices y el valor de estos grandes regalos”.