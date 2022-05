“Está todo deixado da man de deus”

Ramón Fandiño lleva luchando muchos años para mejorar los diversos barrios de la zona de Vista Alegre y así lo compartió con EL CORREO GALLEGO. “Toda a parroquia de San Juan está deixada da man de Deus. O alcantarillado é un desastre. Cando chove a auga baixa do monte, as alcantarillas atáscanse e sae todo para fora. Mandeille a miña protesta a tres alcaldes e non recibín resposta de ningún. Quédame falar con Bugallo, a ver se el fai algo”, señaló Fandiño, que reconoce que hay cosas que sí se hicieron bien en la zona. “Hai un sendeiro moi bonito hacia o Pedroso que incluso chega a Peregrina. Eso sí , o PSdeG tiña a oportunidade de abrir o camiño veciñal e non o fixeron”, concluye.