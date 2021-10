“Foi o día que meu pai presentou a editorial”

“Eu tiña oito anos de idade e lembro aquel día perfectamente. Foi un venres, 17 de xuño de 1977. Xusto dous días despois das primeiras eleccións democráticas dende febreiro de 1936. Reinaba un clima de optimismo e esperanza”, comenta el editor y periodista Henrique Alvarellos, que es el niño que aparece en la fotografía que acompaña estas líneas. “Meu pai presentou ese día a editorial, e díxome que me puxera diante. Recordo que me daba moita vergoña. Agora sei que aquelas experiencias servíronme de moito. Ademáis da editorial presentáronse dúas obras: unha novela autobiográfica do meu pai, Botei corenta anos, e Poesía dun labrego, do poeta de Chantada Paco Ledo.