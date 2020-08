“Foron os referentes dunha xeración”

Xavier Valiño destaca la importancia de Os Resentidos como referentes para toda una generación posterior. En concreto habla de grupos tan importantes para la música galega como Os Diplomáticos de Monte Alto. “Eles tíñanos como referentes. Ao mellor non tanto a nivel estilístico, pero si canto ao uso do galego”. En 1994, sin embargo, la banda desaparecía en uno de sus mejores momentos, tras haber cosechado el éxito fuera de las fronteras gallegas. Para Xavier Valiño el estrellato de la agrupación se hizo indiscutible en 1990, apenas cuatro años antes de separarse. “O seu disco de ese ano (Jei) foi considerado o mellor do ano pola revista Rock Delux, un dos maiores referentes da prensa musical española”, concluye.