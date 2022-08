Luis Meijide, presidente de la Asociación de Vecinos de Fontiñas, recuerda los buenos tiempos del centro comercial, cuando aún no existía su inmediata competencia, As Cancelas, y los competelanos tenían un único sitio al que ir, pues “era lo único que había en Santiago”.

Fueron años de grandeza y de éxito para el barrio y la ciudad, apunta Meijide, pues no solo acudía gente de Compostela, “sino que venía gente de todas partes de la comarca”. “Había de todo”, desde tiendas, restaurantes y cines, hasta viviendas. “Fue un boom para la ciudad”, un éxito que no duró mucho tras la apertura de As Cancelas a tan solo un kilómetro de distancia. “Era innecesario otro centro comercial al lado”, señala y rememora como “en su momento fue lo más”.