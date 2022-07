Margarita María Ledo Andión fue decana de la Facultad de Periodismo en 1994 y relata que “en cuanto a las reclamaciones del alumnado, a pesar de que la USC siempre estuviese implicada en ser resolutiva, los alumnos no lo ven siempre así y, en esencia, esto es algo normal porque los tiempos de unos no son los de otros (en cuanto a plazos, presupuestos etc..)”. Sobre la mala calidad de la docencia, Ledo destaca que “los expedientes fueron buenísimos, de modo que hablar de mala calidad de docencia es hablar en términos muy genéricos”. La exdecana afirma con rotudidad que “hicimos todo lo que se podía hacer y muchas de esas demandas y reclamaciones, en realidad, no fueron a más, se quedaron ahí”.