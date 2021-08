La vida del barrio

“A creación de Área Central favoreceu á vida do barrio e tamén da cidade, daquela non había ningún centro comercial”, recuerda Luis Meijide, presidente de la Asocación Vecinal As Fontes, en el barrio de Fontiñas. Por aquella época, recuerda, llegó gente de otras zonas de Santiago y de diferentes localidades gallegas, en parte por la existencia de viviendas sociales y también para trabajar en la administración. “En Fontiñas hai xente de tódolos lugares e de tódolos estratos sociais”, aclara. Meijide admite que el barrio ha cambiado mucho desde aquellos años noventa: “Ao barrio afectoulle o declive de Área Central, tras a construción de As Cancelas. Pero tampouco marchou tanta xente. Que eu saiba, do meu bloque de 140 vivendas, só marcharon dous veciños”.