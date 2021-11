“Levaba tamén un vagón de equipaxe”

Una de las curiosidades de este tren, además de que su potencia permitía arrastrar un número variable de vagones, es que llevaba uno de equipajes. “Además do maquinista e o axudante, iba un xefe de tren no vagón, que recollía o correo e os paquetes e o iba distribuindo”, explica Carlos Abellán. De aquella, en la estación había una estafeta de Correos, “que é o edificio que se ve á dereita”, donde se entregaban y recogían aquellas famosas sacas de tela con la correspondencia. También llama la atención sobre la cubierta de la marquesina, “que entón estaba formada por placas de uralita, que facían moito ruido co vento”. El tren llevaba vagones de primera y segunda clase, y los fines de semana, con los estudiantes, “aquelo era apoteósico”.