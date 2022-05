“Los cambios en la calle no han sido positivos”

José Carril Agra, hostelero jubilado y vecino de la zona, se muestra muy crítico con las obras que se están llevando a cabo tanto en la avenida de Lugo como en Concheiros. En este sentido, afirma que los trabajos no han mejorado la situación anterior, más bien, subraya, “ha empeorado bastante, con constantes atascos en la zona de Rodríguez de Viguri”. Además, no entiende que se esté planteando reducir la circulación a un solo carril por sentido y señala que, tras las obras, se suceden “los pequeños accidentes que provoca el caos circulatorio”. En cuanto a Concheiros, no comporte el lugar en el que se han ubicado los árboles y señala que “la reurbanización no ha sido positiva para los comerciantes y hosteleros de la zona”.