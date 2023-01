“Los vecinos ya estaban hartos”

Eduardo Sánchez recuerda perfectamente la calamidad que se vivió en rúa Nova de Abaixo durante muchos años, y aunque ahora los problemas son otros, señala que “los vecinos están hartos, y me temo que la antigua situación va camino de repetirse”. Asegura que “además de un ruido exagerado, muchos locales abren hasta demasiado tarde, no cuentan con los carteles informativos necesarios y algunos incluso venden alcohol a menores”. A lo que hay que sumar un problema de suciedad: “Hay puestos de comida que sólo abren por la noche, desde las 22.00 h hasta las 08.00 h de la mañana, y no limpian sus desperdicios. Los dejan fuera de los contenedores noche, mañana y tarde hasta que llega el servicio de recogida. Así es que a veces la calle apesta”. Espera, pese a todo, que tras los últimos problemas “el Concello haya visto las orejas al lobo” y por ello “actúe en consecuencia”.