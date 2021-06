“Me bañé cuando subió el Compos”

Lo primero que aclara Manuel es que su pasión por el Compos sigue intacta, así como su agradecimiento a la etapa de Caneda al frente de la presidencia: “Tivemos un fútbol de alta categoría”. Recuerda con claridad el chapuzón que se dio para celebrar el ascenso del Compos, pero incide en que no fue la única ocasión en la que probó el agua de la fuente de Plaza Roja. Cuando se salía de alguna de las discotecas de la ciudad, como Liberty o Apolo, después de una noche de fiesta había quien no perdonaba un baño refrescante en el agua de la histórica fuente. “Non era eu o único, eran moitos máis”, comenta entre risas. También indica que no le convence demasiado el aspecto actual de la plaza.