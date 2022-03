“ME DEJÓ IR A ESTUDIAR A JERUSALÉN”

“Vivía en el palacio arzobispal, pero sin calefacción, teniendo en su cuarto tan solo una cama, un armario, un reclinatorio y una silla”, recuerda José Fernández Lago sobre la figura del cardenal Quiroga Palacios. Y añade una anécdota: “Un mes antes de morir, le pedí en Roma si me permitía estudiar un año en Jerusalén, y me respondió: Yo quise ir un semestre allí y no pude... Da gracias a Dios”. Asimismo, Fernández Lago subraya que “en tiempos en que a los hospitales iban solo los pobres, quiso ser atendido en un hospital, pudiendo ir a una clínica. Era venerado, reconocido y amado”. La capilla ardiente se instaló en el palacio arzobispal después de trasladar sus restos desde Madrid en un avión militar hasta Lavacolla y recibió sepultura un día después junto al Pórtico de la Gloria.