“Ninguén recollía as deposicións do seu can”

Marcos Pombo recuerda que era habitual que muchos animales callejeros se paseasen por la zona antigua de la ciudad, aunque “estabamos acostumbrados e non lle prestabamos moita atención”. Por aquella época, sin embargo, las quejas de los vecinos se centraban en los animales domésticos que dejaban sus deposiciones en plena calle. “Mellorouse moito nos últimos anos, pero antes ninguén levaba bolsiñas para recoller o que facía o seu can, deixábase na rúa e alí non pasaba nada”, recuerda el vecino. Hasta hace poco tiempo, los habitantes de la zona centraban sus quejas en los fiesteros y fiesteras que hacían sus necesidades en plena calle.