“No había más pubs de tanta magnitud”

El propietario de La Radio asegura que “queríamos hacer un local para la historia, y puedo afirmar que lo conseguimos”. Recuerda como pusieron el proyecto en marcha “al darnos cuenta de que faltaba un pub de esa magnitud en la zona”. Añade que fue uno de los primeros en ser insonorizado “para no molestar a los vecinos, como pasaba en el Ensanche”. Se muestra orgulloso por lo que supuso La Radio en la ciudad. “Muchos noviazgos se gestaron aquí, y siguieron yendo al local, incluso tras volverse un bar. Constantemente me encuentro gente que lo echa de menos” afirma. Y pone como ejemplo: “Este año me tuve que operar, y la doctora me reconoció y me dijo que cuando estudiaba era cliente habitual del local. Y que lo añoraba mucho”.