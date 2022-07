“Non interesaba manter o edificio”

Losada Paletó es un gran conocedor de la historia de Compostela y narró a EL CORREO GALLEGO sus conocimientos sobre aquel inmueble. “Eu son un desos que din que é incrible que este edifcio fora derribado. Todo o mundo fai referencia a Castromil, pero este está a altura. Alguén decía que non se podía recuperar porque estaba en moi mal estado por dentro, pero eso non é así, simplemente non interesaba”, señala.

Losada afirma que la compra del edificio por Baltar en 1922 no conllevó demasiada reforma “Non tivo que facer moito, simplemente engadir baños por planta. Funcionou como Sanatorio corenta anos, ata que en 1963 derribouse e pasou a ser o actual bloque de vivendas”, aclaró.