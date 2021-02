“O Banquete de Conxo foi todo un escándalo”

Alvarellos recuerda que “no século XIX, antes da inauguración do sanatorio psiquiátrico, este bosque acolleu en 1856 o Banquete Democrático de Conxo, todo un escándalo para a época”. Añade que se celebró “unha festa-mitin na que o poeta Aurelio Aguirre pronunciou un brinde inesquecible”. La historia cuenta que exclamó: “Que no ha nacido para esclavo el hombre”. El próximo 2 de marzo se cumplirán 165 años de este banquete, en el que un grupo de estudiantes invitaron a una comida popular a artesanos y obreros de Compostela. “As sendas a carón do Sar e Sarela é un mundo novo que todo compostelán e visitante debería experimentar. Aínda que non poidamos hoxe navegar”, concluye.