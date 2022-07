Enrique Fernández, más conocido como Quico, es un gran conocedor del fútbol amateur compostelano y narró a EL CORREO GALLEGO lo que recuerda de aquel torneo por el décimo aniversario del Conxo, en el que estuvo presente. “Ata a chegada do Compostela o fútbol en Santiago era todo aficionado, e nese ámbito o Conxo mais o Vista Alegre eran os reis. Naquel torneo o campo estaba cheo e acudiron as autoridades políticas. Na nosa plantilla tiñamos grandes xogadores e persoas de gran recoñecemento en Santiago coma Luciano, que foi presidente do Vista Alegre, o Dr. Abrales, que era un médico moi recoñecido naccapital, ou Chicho Losa, que foi xefe de actos culturais na etapa da alcaldía de Xerardo Estévez”, señaló.