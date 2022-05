“O peor era costa vella”

El actual presidente del Amio Fútbol Club hace referencia también a la actual zona de Costa Vella y el cambio que supuso para el barrio de Amio. “A peor zona era Costa Vella. Alí o terreo estaba cheo de esterco e maleza, e como tamén estaba o vertedoiro moitas veces o barrio enchíase de fume por culpa dos incendios”. Actualmente Amio es un barrio tranquilo y que goza de buena comunicación, pero no siempre fue así. “A rúa antes era una corredoira para os cabalos e estaba chea de charcos e esterco. Eso sí, polo menos de aquelas tiñamos o manantial de auga activo que servía para o regadío, lavar os coches.... Agora aínda segue existindo,pero xa non hai comunicación co surtidor e é unha pena porque segue a ser funcional”.