“Pasaba horas jugando con el aro”

“Estaba enganchadísima al hula hoop y todo fue culpa de Enrique y Ana y su famosa canción”, comenta la periodista Sandra Cuiña. “Recuerdo que mi aro era de color rosa fucsia y me encantaba. Para mí fue muy fácil aprender a manejarlo. Jugaba con él de forma natural y no me resultó nada complicado. Era capaz de moverme con él de un lado para otro y de bajarlo y subirlo por el cuerpo. Podía pasar mucho tiempo moviéndolo sin que se me cayese al suelo”, dice. “Hace un año probé a manejar un aro lastrado, que es lo mismo pero con algo de peso, y me costó varios días hacerlo girar y eso que se supone que si pesa es más sencillo moverlo. Me llevé un chasco, porque el recuerdo que tenía de niña era que resultaba muy fácil”.