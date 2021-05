“Pasamos apuros camino de O Naseiro”

Relata Luis Rial que no se puede olvidar de una ocasión en la que se dirigían a la romería de O Naseiro, en Viveiro. “Aquel día pasamos un buen apuro cuando la unidad móvil no quiso ir por la carretera y prefirió el barranco”, explica, antes de apuntar que el vehículo que se ve en la imagen se inauguró con motivo de la Festa do Amor, que tuvo lugar en el Santuario de los Milagros, en Baños de Molgas. “Fue un acontecimiento nupcial consistente en casar a cuatro parejas, una por cada provincia gallega. Los actos fueron retransmitidos por esta unidad móvil, y además tuvieron una amplia repercusión en las revistas del corazón, dado que los recién casados iniciaron sus lunas de miel en globos aeroestáticos”, relata el locutor.