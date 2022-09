“Perdió mucha vida”

Luis Meijide lleva siendo vecino del barrio de Fontiñas desde hace casi tres décadas y es el actual presidente de la Asociación de Vecinos de As Fontes. Recuerda lo que supusieron para el barrio y para la ciudad los años de oro de Área Central. “Los cines fueron los que más aguantaron una vez que se fueron los comercios a As Cancelas”, lamenta el presidente de la asociación. “Se fueron tiendas como Zara, y el McDonald’s también”, explica, y el “centro fue perdiendo vida”. Ahora, mirando atrás recuerda cómo el complejo supuso un punto de encuentro para los vecinos que iban allí a tomarse un café o a disfrutar en familia de los cines. “Eran salas muy cómodas”. “Fue un palo para el centro”, apunta, pues “tras abrir As Cancelas al lado la gente se fue para allí”, dejando atrás las ocho salas de cine, las primeras multisalas de Compostela.