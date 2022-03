Xaquín Mato recuerda los orígenes de la Plaza del Ensanche y la expectación que había generado: “Todos creíamos que hacía falta algo así”, aunque al final considera que “se impuso el costumbrismo. La gente prefirió seguir comprando donde lo había hecho siempre”. Además, cree que al proyecto “se le pusieron muchas trabas, no había sitios para aparcar cerca y resultaba muy costoso comprar allí”. Destaca que este “no es un caso aislado” en la ciudad, como muestra lo sucedido en Área Central, que “sufrió la llegada de As Cancelas, más accesible para todos”, y cree que la constante ampliación de Costa Vella “puede acabar generando un problema similar si no se adapta a tiempo”.