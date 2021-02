“Tenía las puertas del rectorado abiertas”

El entonces rector, Carlos Pajares, catedrático de Física Teórica, recuerda perfectamente a una “personalidad arrebatadora”, muy querida en Santiago, “y que tenía siempre las puertas del rectorado abiertas”. Además, señala que tenía muchos lazos con Galicia a través de otro jesuita que también residía en Lationamérica, “el padre Tojeiro, de Pontevedra”. “En su última visita, precisamente le pregunté si no tenía miedo por su vida, pero me contestó que pensaba que ambos bandos enfrentados sabían que podía ser útil en las negociaciones”. Desgraciadamente no fue así, “y poco después de su asesinato participé en un gran homenaje que tuvo lugar en la Universidad de Salamanca”, concluye.