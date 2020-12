“Tenía trece años en aquella época”

“Tenía 13 años cuando instalaron el primer Belén viviente el Obradoiro. Mi hermana pequeña no lo olvida. Señalando la Catedral dijo: ¿Ese es el castillo de Herodes? Años después llegarían las figuras de tamaño real que ocupaban toda la plaza... y el secuestro del niño Jesús. Me fui haciendo mayor, que no más alta y, a pesar del frío y la lluvia, siempre he sido muy feliz disfrutando de las fiestas en mi ciudad”, cuenta Carmen Chao. “Cuando era pequeña mi madrina traía cada año de Londres Christmas Crackers. Aquellos caramelos gigantes representaban realmente la llegada de la Navidad. Mi relación con estas fiestas siempre ha sido intensa. Pasé de la química inicial de los cuatro años a la pasión desmesurada de los cuatro años... de mi hija Irene”, añade.