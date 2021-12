“Tiñamos ata uns enxeñeiros de son”

Carlos Abellán recuerda la presencia de un gran taller “para o arranxo das locomotoras, que estaba na zona de Pontepedriña”, con mucho personal especializado, así como que “había empresas que tiñan os seus propios vagóns, como os do aceite ou abono”. “E incluso tiñamos os que chamabamos enxeñeiros de son, que eran os que levaban un martelo para golpear as rodas do tren e comprobar así polo sonido se estaban en bo estado e axustadas”. Entre el personal que trabajaba entonces en Santiago recuerda al “Padre pitillo, un mozo de equipaxes, ou a Julio, que tamén levaba a carretilla, ou a Manuela, encargada da limpeza, que sempre estaba nun meso ao pé dos aseos, para asegurarse de que estiveran limpos”.