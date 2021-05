“Tocó con el grupo THE Chieftains”

Ramón G. Balado, crítico musical, define como “una cumbre celta” el concierto de Alan Stivell en A Quintana durante el Xacobeo’93. En este sentido, destaca que “eran los años esplendorosos de la llamada música celta y llenó la plaza”. “Alan Stivell y el grupo The Chieftains se mostraron como perfectos confidentes. Encumbrados desde su colaboración en Barry Lyndonde Kubrick, The Chieftains no eran novedad en nuestra tierra, con la que, por afortunadas confluencias con Milladoiro, guardaban una larga familiaridad. El grupo había editado un disco con el nombre de Santiago”, indica Balado, que destaca, además, que The Chieftains, Milladoiro y Stivell “formaban un equipo que con cierta frecuencia coincidían en festivales compartiendo escena, e intercambiando proyectos e ideas”.