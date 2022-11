Pedro Fernández, antiguo competidor en concursos y exhibiciones caninas, recuerda la gran significancia que tenían estos encuentros para el mundillo aficionado en la década de los noventa, que veía en ellos una gran ocasión: “Eran un punto de encuentro de distintas razas, y muchas, además, poco comunes”, y que no solían verse fuera de la esfera competitiva. Aunque a día de hoy Pedro ya no se centra en los concursos, nunca ha dejado de ser un gran amante de los animales. “Tengo dos perros, un mastín y un pinscher alemán, pero ninguno ha competido nunca. Aún así”, dice entre risas, “eso no significa que no les guste tanto correr y saltar como a los profesionales”.