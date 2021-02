“Yo fui de Terra a Nosa”

Comenta Pepe Domingo Castaño que un día le llamó el padre Feijoo a la emisora “y me contó su idea de formar un orfeón con gente de Santiago. Pero no un orfeón cualquiera, sino el mejor de Galicia. Y, además, con idea de promocionar el idioma gallego. Como a mí me encantaba todo lo relacionado con la música, le dije que sí. Y así nació el Orfeón Terra a Nosa, un abanico de chicos y chicas con muchas ganas y pocos conocimientos que, gracias a él, nos fuimos encariñando con las canciones y acabamos siendo una agrupación de categoría. Recuerdo, sobre todo, una actuación en TVE una mañana del 25 de julio, el día del Apóstol, que fue nuestro bautismo de fuego a nivel nacional. Y el hacedor de todo aquello fue el padre Feijoo, que todavía tiene pendiente un homenaje de la ciudad compostelana a este franciscano humilde que convirtió el Orfeón Terra a Nosa en uno de los mejores de España. Y cantando en gallego. Gracias, padre, por enseñarme a creer en los sueños y en la verdad”.