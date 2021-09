Teatro, danza e circo en ‘Viva a escena!’ para rematar o ano cultural en Compostela

Santiago. A concelleira de Acción Cultural, Mercedes Rosón, presentou onte no Auditorio de Galicia a programación de Viva a escena!, o programa de Artes Escénicas de Compostela Cultura, para os últimos meses do ano. Serán un total de seis espectáculos de teatro, danza e circo que se celebrarán nos meses de outubro e novembro no Auditorio de Galicia e no Teatro Principal; todos ás 20.30 h, agás os familiares que son ás 18.30 h. Entre eles, destaca a estrea en Galicia de N.E.V.E.R.M.O.R.E., o último espectáculo de Chévere.

A programación comeza o primeiro de outubro no Auditorio de Galicia con Los pazos de Ulloa e un elenco de luxo formado por Pere Ponce, Marcial Álvarez, Diana Palazón e Francesc Galcerán. Celébrase así a conmemoración dos 100 anos do pasamento de Emilia Pardo Bazán con esta montaxe de altura moi vencellada a Santiago de Compostela. A proposta, adaptada por Eduardo Galán e dirixida por Helena Pimenta, céntrase no enfrontamento entre a crueldade e o desexo, a paixón e o amor, a violencia rural do mundo caciquil e a cortesía e as boas maneiras da cidade.

Tamén en outubro, os días 22, 23 e 24, o Auditorio acolle a estrea en Galicia de N.E.V.E.R.M.O.R.E, o último espectáculo de Chévere, que segue na súa liña de crear ficcións a partir da nosa memoria colectiva e neste caso, buscarán averiguar se a catástrofe do Prestige foi algo máis que unha catástrofe ecolóxica. O día 22, ao remate da función, haberá unha #posfunción dentro do Club C! para charlar co equipo do espectáculo sobre o mesmo.

‘la intrusa’. Novembro arrinca o día 19 cando chega ao Auditorio It’s a wrap da compañía de danza La Intrusa, dentro do circuíto de Danza a Escena do Ministerio de Cultura. Nesta ocasión mestúrase a danza con outras disciplinas: elementos escénicos, musicais e audiovisuais. No espectáculo, seis personaxes da filmografía de Kubrick tentan defender a súa identidade tras recibir a nova da morte do autor.

‘suspensión’. O circo é o protagonista dos tres últimos espectáculos do ciclo, que se celebrarán os días 26, 27 e 28 de novembro en colaboración con Circo a escena, programa do Ministerio de Cultura. O 26 de novembro, chega ao Teatro Principal Suspensión de Nueveuno. Trátase dunha proposta de circo contemporáneo dirixido a público adulto. Cinco homes, normais, cuestionándose, amosando a súa intimidade e espíndose para escoitar. Un espectáculo chamado a transmitir, que busca que o público se poida emocionar.

As entradas para todos os espectáculos estarán á venda en compostelacultura.gal o vindeiro luns, 6 de setembro, ás 10.00 h. Modifícase así a tónica habitual dos últimos meses, nos que se poñían as entradas á venda cada semana, por mor das modificacións de aforo propiciadas pola pandemia da Covid-19. ECG