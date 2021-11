Tecnología punta para la detección precoz de enfermedades oculares

Santiago. El Instituto Oftalmológico Gómez-Ulla incorpora a sus instalaciones la tecnología más puntera del mercado para explorar las capas media y periférica de la retina. La zona ubicada en el centro nos permite tener la visión de los detalles y del movimiento, mientras que la retina externa o periférica nos da la visión lateral y la visión nocturna.

En esta línea, varios problemas oculares pueden afectar a la retina si no se detectan a tiempo. Algunas afecciones no presentan síntomas en las etapas iniciales, como los tumores oculares, los desgarros retinianos o el glaucoma.

El director del Instituto Gómez-Ulla, el profesor Francisco Gómez-Ulla, explica que “si no se acude a revisión, como no hay síntomas, muchos casos no se diagnostican hasta que el daño ya es considerable”. Por lo tanto, es valioso “documentar de manera periódica el estado de la retina” porque permite “percibir mínimos cambios” que, de lo contrario, podrían pasar desapercibidos. En consecuencia, se detectaría tarde la enfermedad, según el profesor.

En concreto, la técnica para la exploración por imagen de campo ultraamplio permite capturar una imagen de alta resolución de la retina, que facilita la evaluación integral de la salud visual. Esta nueva tecnología es la primera que proporciona color verdadero y claridad, lo que permite al especialista obtener imágenes que son similares al color del fondo del ojo.

En cuanto a las revisiones, Gómez-Ulla recuerda que es importante someterse a un reconocimiento ultraamplio del ojo, no sólo cuando existen sospechas de patología ocular (dolor, enrojecimiento, destellos...) sino también cuando la vista está aparentemente sana. laura gestal