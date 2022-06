Temor a que los pisos de alquiler suban 200 euros el próximo curso

La comunidad gallega ha vivido un imparable aumento de alojamientos turísticos. En los últimos cinco años, el incremento ha sido significativo, pero la situación llama la atención especialmente en Santiago. En la capital gallega la oferta de pisos vacacionales quintuplica la de arrendamientos tradicionales. Según datos de la Xunta del mes de abril, son setecientos ocho viviendas turísticas frente a tan sólo ciento sesenta alquileres tradicionales.

Existe, así, un fuerte aumento de la oferta de pisos turísticos. Muchos propietarios, que alquilaban pisos de manera tradicional, decidieron remodelar sus domicilios y convertirlos en viviendas vacacionales, ya que la demanda, gracias al auge del turismo, también está en continuo crecimiento.

Sindo Guinarte, concejal de Turismo, afirmaba recientemente que si la situación sigue siendo la misma provocará que los precios suban doscientos euros al mes, y que muchos estudiantes no logren encontrar estancia de cara al curso que viene.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia decretó que los pisos turísticos deben tener licencia del Ayuntamiento, no solo basta la de la Xunta. Esto pone en jaque a más de novecientas viviendas destinadas al uso vacacional que, a expensas de esta sentencia, tendrán que buscar otra ocupación a las mismas.

Esta resolución se suma al plan especial de protección y rehabilitación del casco histórico, que declaraba a esta zona ya saturada de pisos turísticos y, por lo tanto, ya desde la pasada legislatura no se conceden ni se conderán licencias para alojamientos de este tipo.

Carlos Debasa, presidente de la Asociación Gallega de Inmobiliarias, manifestó a EL CORREO GALLEGO la preocupación existente por la situación que vive el sector inmobiliario en lo tocante al alquiler y el futuro que puede acarrear la sentencia del TSXG. “Con el fallo del tribunal van a tener que desaparecer novecientas viviendas que estaban destinadas al uso turístico. Estamos ante una oportunidad histórica de recuperar la ocupación tradicional del alquiler. Si logramos que la mitad de esas viviendas, unas cuatrocientas , vuelvan a ser de alquiler tradicional, conseguiremos salvar la situación”.

Debasas aclaró también que la sentencia del tribunal no dejará una situación de viviendas vacías. “Los propietarios antes alquilaban sus viviendas por larga duración, pero hubo tal aumento del turismo que muchos decidieron hacer una inversión para convertir estos pisos en AirBnb. Es decir, no estamos frente a una coyuntura de herencias donde hay problemas o gente que no quiere ser arrendatario, son personas que ya alquilaban de forma tradicional y ahora seguramente no les quede otra que volver a hacerlo. Quieren tener un retorno.”

“Eso sí, tendrá que haber incentivos que se sumen a los ya existentes como los seguros de protección de impagos y el seguro de protección por desperfectos”, aclaró.