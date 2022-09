Temor a que los universitarios se desmadren a partir de esta noche

Santiago. La noche de este lunes nos dejó un extraño incidente en el Hotel Xelmírez, en la rúa do Hórreo. Aproximadamente a las 04.00 horas de la madrugada, tal y como comentaba el concejal de Seguridad, Gonzalo Muíños, saltaron las alarmas de incendio de este hotel compostelano y los bomberos acudieron al lugar inmediatamente. Sin embargo, no había ningún fuego, sino que “por suerte” todo se trataba de una gamberrada.

Mientras un trabajador llevaba a cabo algunas labores de limpieza, que se realizan de noche para no saturar el establecimiento mientras entran y salen los clientes, un vándalo se coló en la zona de servicios. Pese a no robar nada ni interactuar con nadie, no se le ocurrió nada mejor que vaciar un extintor, haciendo saltar las alarmas.

Por suerte, tal y como confirman desde el hotel a este periódico, “todo se quedó en un susto”, pues no hubo que lamentar grandes daños. Aún así, este acto causó gran molestia, tanto a los trabajadores que tuvieron que limpiar el polvillo que desprende el extintor “que parece que no se va con nada”, como declararon desde el local, como a los inquilinos de las habitaciones que fueron despertados y por momentos pasaron algo de miedo.

Por desgracia, el infractor huyó del lugar antes de que llegasen los bomberos y hasta el momento no ha sido posibe identificarlo, aunque se continuará trabajando en ello. V.Álvarez