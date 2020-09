Temor en los gimnasios al bajón de la clientela por el brote del Multiusos de Sar

La mayoría de los gimnasios compostelanos temen un descenso de la clientela por temor a los brotes de coronavirus, como ha acabado ocurriendo en el Multiusos de Sar, donde según los datos aportados por el Sergas los positivos por Covid-19 pasaron de nueve a treinta en las últimas horas.

De hecho, algunos de los centros con más tradición en la capital gallega, como el Squash, reconocían una bajada considerable de público desde la reapertura, a pesar de que extremaron las medidas de precaución al máximo y se redujo la oferta de clases dirigidas para garantizar la seguridad. “Desde que reabrimos acude menos gente, porque algunos tienen miedo, pero no es algo puntual de ahora”, constatan. En este gimnasio tienen muy claro que lo ocurrido en Sar “nos puede pasar en cualquier momento y le puede suceder a todo tipo de negocio, no solo a un gimnasio, porque estoy seguro de que nosotros tomamos muchas más medidas que otra clase de establecimientos”, señalan.

En el Factory Pilates, un centro boutique con sesiones personalizadas, también constatan este descenso de clientes. “Ahora mismo, nuestro aforo es de cuatro personas y el instructor. Incluso cuando solo entrena una persona con el monitor, estos pueden mantener una separación de 50 metros entre ellos. Además, el local tiene ventanales que permiten ventilarlo mucho. Aún así hemos tenido una reducción de la afluencia del 50 por ciento, porque la gente tiene miedo”, reconocen. Todos estos establecimientos pusieron en marcha diferentes protocolos para garantizar la seguridad de sus usuarios, incrementando la limpieza y desinfección continúa de las máquinas y pesas, aumentando la ventilación y los dispensadores de gel hidroalcóholico o haciendo obligatorio el uso de la mascarilla en las zonas comunes o de pesas.

De hecho, a partir de ahora, con las nuevas restricciones que la Xunta decidió aplicar ayer en Compostela será obligatorio llevar este elemento protector en todo momento dentro del gimnasio.

A FAVOR DEL USO DE LOS TAPABOCAS. Algunos centros como el Kennedy Sport Gym ya implementaban esta medida y ponían como condición para entrenar en el uso de mascarilla. “Nosotros no tenemos clases dirigidas, solo tenemos sala de fitness y cardio y en las dos hay que utilizarla. Yo misma corro en la cinta con una ffp2 y, pese a que tengo rinitis y alergia, respiro perfectamente. Nadie se muere por llevarla”, sentencia la responsable.

En el Club Camm, que ya contaba con su protocolo anti-covid, acatarán la nueva normativa sobre la utilización del tapabocas, pero no tienen muy claro cómo van a acoger esta medida los usuarios. “Vamos a ver cómo responde la gente”, comentaban. En este centro reconocen también un descenso del público desde la reapertura, que también achacan “a que coincidió con los meses de verano, que es una época en la que siempre bajan los usuarios, debido a las vacaciones”.

En el Squash el empleo de las mascarillas era, hasta ahora, obligatorio en las zonas comunes y en la sala de musculación, pero “aún así en la zona cardiovascular el 80 por ciento de los practicantes las utilizaban” por su propia seguridad y la del resto de personas. Desde los centros deportivos santiagueses piden que no se les estigmatice por lo ocurrido en Sar. De hecho, fuentes del sector consultadas por este rotativo aseguraron que “en un par de gimnasios de Santiago ya hubo dos positivos” y no hubo tanto revuelo. Muchos han sido los que se han solidarizado con el Multiusos Fontes do Sar y las personas infectadas a través de las redes sociales, dándole todo su apoyo.