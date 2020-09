Teoría sobre la degeneración de las especies

{necesito nuevo cochero}

Tatuado sobrino, he decidido telegrafiar a don Manuel Baña, exgerente de Farocars, para ver si quiere convertirse en mi nuevo cochero, lo cual me permitiría prescindir de una santa vez de los servicios que me presta desde hace ya más de medio siglo el caraja irlandés O´Leary, culpable del estrés que sufro a diario cada vez que le ordeno llevarme a cualquier sitio en mi carruaje de caballos. Soy consciente, porque así me lo recuerdan cada dos por tres los pesados líderes sindicales, de que mi sirviente tiene ya casi noventa años, que está medio ciego y que apenas puede subir al pescante debido a las hernias reales o inventadas que padece, pero si se cuidase un poco más y no fuese tan quejica podría seguir trabajando sin problema hasta que el Señor misericordioso tenga a bien llamarlo a su lado. Lo que no puedo permitir es que vaya chocándose con todas las farolas que encuentra en su camino y metiendo las ruedas de madera en la infinidad de fochancas que nos dejó en herencia don Martiño Noriega. Conozco bien, Damián, al señor Baña y estimo que es el profesional que necesito a mi lado si no quiero perder más puntos en el ranquin de los aristócratas más destacados de Europa. Como bien sabes, ha sido el conductor de un sinfín de personalidades y artistas de renombre, desde don Camilo José Cela a Julio Iglesias, y todos quedaron encantados con él, así que conmigo debería ocurrir lo mismo. Eso sí, tendrá que aparcar sus modernos cochazos y acostumbrarse a pilotar mi calesa de tracción animal, porque todos los vehículos a motor me parecen de una vulgaridad espantosa. Te mantendré informado de mis gestiones al respecto.

{hay que poner más multas}

Ya que hablamos de vehículos a motor, sobrino, te anticipo que voy a escribir al concejal de Tráfico, don Gonzalo Muiños, y al jefe de la Policía Local, don José Manuel Silva Dieste, para pedirles que pongan mucho más ahínco en multar a los conductores indeseables que adelantan a mi carruaje con una brutalidad manifiesta en zonas que, como Virxe da Cerca o Basquiños, la velocidad está limitada a treinta por hora. No voy a ocultarte, Damián, que Petrus también está bastante tocado debido a su avanzada edad y que muchas veces los peatones más veloces, como es el caso del exalcalde Agustín Hernández, avanzan más rápido que mi coche de tracción equina, pero es un hecho que la gente debería ser más paciente y respetuosa con los aristócratas que, además de tener sangre azul, velamos por el medioambiente. En cuanto a la salud de mi fiel mascota, he de confesarte que cada vez estoy más preocupado por los colapsos nerviosos que padece Petrus cuando nos dirigimos hacia la zona de Porta do Camiño. Yo daba por hecho que dichos ataques le daban al pasar al lado de la Casa da Xuventude, ese nido jipi que el concejal Jorge Duarte y los antiguos gobernantes de la alcaldía rebautizaron como Casa Matadoiro, pero desde hace algún tiempo también sufre convulsiones en otros puntos diferentes de nuestros trayectos más frecuentes, así que deberé consultar de nuevo el problema con mi veterinario de cabecera, el graduado McPherson. También telegrafiaré a mi buen amigo Jacobo Pérez Paz, presidente de la Asociación Pura Raza Galega, para que me aconseje. Quizá deba quitarle el café con bizcocho de heno que se ventila todas las mañanas.

{a favor del decoro social}

Disfruté mucho leyendo en este nuestro periódico, Damián, las aventuras y desventuras del matrimonio compostelano integrado por José Manuel Trigo y Clara Rosón... y sus diez hijos. Yo, que solo tuve tres retoños con mi examada Marie Louise, acabé medio tarumba de aguantarlos, así que no logro entender cómo ellos siguen en pie después de haber sacado adelante con tanta maña a una familia de semejante calibre y con un aspecto tan majo. Como bien sabes, Damián, mis hijos me han salido unos holgazanes redomados que solo piensan en fundir mi peculio. Eso ocurre especialmente con el que dice ser poeta y filósofo, cuyas deudas son de tal calibre que me he visto obligado a vender el pazo que heredé de mi recordado abuelo paterno, el barón de Hölstein, fallecido sin honores en los hielos árticos cuando cazaba morsas en estado casi comatoso. Los otros dos también se dedican al arte alternativo y no paran de vaciarme la despensa mientras malgastan su herencia en compañía de amantes de aspecto tan desaliñado como el de tu novia, por lo que podrás entender mi disgusto. Los nobles de antes éramos, sobrino, mucho menos haraganes y fogosos. Presidíamos círculos culturales, redactábamos manifiestos en pro del decoro social y nos cultivábamos en artes clásicas, pero ahora todo rezuma depravación y jipismo. Tengo ganas de escribir una obra dramática antidarwiniana en torno a la degeneración de las especies y cuando esté lista se la enviaré a la concejala de Cultura, doña Mercedes Rosón, para que tenga a bien publicarla y, si es el caso, representarla en el Teatro Principal. Voy a ponerme en ello ahora mismo.

{UN WINCHESTER DE PEGA}

Me satisface, torpe sobrino, que el comisario de nuestra sacrosanta ciudad, don Juan Cástor Vázquez, se haya reunido con los vecinos de Pelamios para tratar con ellos el problema que sufren en el barrio con las ocupaciones ilegales de viviendas, y espero que también venga a visitarme a mí con el fin de poder exponerle el temor que siento a ver mis haciendas asaltadas por hordas antisistema. Por el momento, ya he rescatado del desván el rifle Winchester que compré hace años en un mercadillo de armas de Texas, aunque creo que me engañaron y que solo sirve para disparar absurdas bolas rellenas de pintura. Cierto es que, por los escasos veinte dólares que pagué al tipo grasiento que me lo vendió, no podía esperar gran cosa, pero la falta de seriedad me perturba sobremanera. Te dejo. La creación literaria requiere toda mi atención.