‘Territorio Xogantín’ enche de ledicia agosto

ocio. Dous programas que teñen como obxectivo a socialización en galego dos nenos e nenas, a través de distintas actividades lúdicas, todas elas de balde, comezan estes días. Son Territorio Xogantín, destinado a menores de entre 6 e 10 anos; e Contos no parque, para a cativada de 3 a 6 anos. Territorio Xogantín ten como obxectivo ofrecer un tempo de socialización a través do xogo e do patrimonio lingüístico, no que a cativada interaccione nun ambiente en que o galego é a lingua de referencia. Por outra parte, supón unha alternativa lúdica para os nenos e nenas que permanecen na cidade durante o mes de agosto que permite tamén agasallar as persoas adultas responsables do seu coidado cun tempo libre para que poidan realizar as súas encomendas. Desenvolverase de luns a venres, entre mañá e o 3 de setembro, a excepción do 16 de agosto; entre as 11.30 h. e as 13.30 h. En cada unha das xornadas poderán participar ata 20 nenos. O punto de encontro situarase na praza 8 de marzo, convenientemente sinalizado. Durante os 15 primeiros minutos poderán incorporarse os menores que o desexen, ata completar o número de participantes. A outra actividade desenvolverase en agosto ao aire libre, no parque de Bonaval, concretamente na plataforma dos arcos. Hai limitación de prazas, polo que é necesario inscribirse previamente en reservas.gal. ecg