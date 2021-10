¿Tiene algún proyecto el gobierno municipal para la rúa Concheiros?

Las obras de la calle Concheiros avanzan. Aunque no lo parezca. Es más que probable, solo echando un vistazo, que tampoco se cumpla el enésimo plazo fijado de finalización, que es el 12 de noviembre. Pero la realidad es que el ritmo se ha incrementado en las últimas semanas. Y esto ha llevado a descubrir un problema que todo el mundo asumía que se produciría. Menos el gobierno municipal, al parecer.

Muchos vecinos querrían saber a estas alturas si existe algún plan de tráfico para la calle una vez concluyan las obras. Y esto es realmente importante porque, en caso de no haberlo, la rúa se convertirá en una autopista sin peaje, por la que circulan muchos cientos de coches a diario, como pasaba antes. Y el problema añadido tiene mucho que ver con el velocímetro. Si lo que se pretende es dejar aceras más anchas para vecinos y peregrinos, desapareciendo la inmensa mayoría del aparcamiento que había, no concuerda mucho con que se permita el tráfico libre y no se tomen medidas para evitar los excesos con el acelerador.

La prueba de lo que va a suceder ya se pudo ver hace solo unos días. El carril que se observa en la foto superior estaba ya hormigonado, y se abrió al tráfico. El perfecto estado del firme llevó a más de un conductor a asumir conductas temerarias, hasta el punto de que algún vecino tuvo que apartarse precipitadamente. Uno de ellos pasó a tal velocidad que un obrero le hizo gestos ostensibles desde el fondo de la calle para que frenara, después de haber puesto en riesgo la integridad de un peatón. El conductor no frenó, sino que siguió igual su recorrido. Cuando pasó al lado del obrero sin parar, éste tocó el techo del coche como lógica medida de protesta. Entonces, el conductor sí detuvo el vehículo y se encaró con el trabajador. Tras un momento de tensión siguió su camino.

Los obreros, con buen criterio, cruzaron entonces unos tablones en el vial para evitar estos excesos. Pero está claro que no es una medida definitiva. ¿Qué piensan hacer en Raxoi?