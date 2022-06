Tira tres de los nuevos pivotes de Concheiros al sufrir ‘un despiste’

Los despistes suceden, sobre todo conduciendo. Y en el peor de los casos, te llevas por delante tres de los nuevos bolardos que se instalaron recientemente en la remodelada rúa Concheiros. Esto es lo que le pasó durante el fin de semana a un vecino de la calle, que tumbó tres pivotes de golpe situados en la zona par de la rúa.

Estos elementos están ahí por una razón muy clara, reforzar la seguridad. Hay que recordar que justo en ese entorno, a la altura del Bar Rey, queda pendiente una obra de reforma que no pudo realizarse durante los trabajos en el resto de la calle. Fue en donde aparecieron viviendas y un depósito de gas que no existían legalmente para el Ayuntamiento. Pendiente de solucionarse legalmente este tema, muy delicado, lo que va a hacer Raxoi, con toda probabilidad después del verano, es reforzar esa zona porque está hueca por debajo. De ahí que se hayan colocado los pivotes, para evitar que pudieran estacionar, aunque solo fuera un momento, camiones pesados. Ante todo hay que evitar riesgos de derrumbe, que no serían probables pero tampoco imposibles.

Durante la mañana de ayer unos operarios procedían a colocar de nuevo en su sitio los bolardos que se llevó por delante el conductor despistado, y la zona volvió a quedar suficientemente protegida. Hasta el próximo despiste.