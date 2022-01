Tiran decenas de sacos con material de obra y escombro en A Peregrina

Santiago. Los vecinos de A Peregrina se han puesto en contacto con este periódico para denunciar el lanzamiento de sacos con restos de material de obra y escombro en la zona de Grixoa, en concreto en la carretera de Marzo de Arriba a la Peregrina. “É un verdadeiro atentado ecolóxico”, indicaron algunos residentes en esta zona de Santiago. Asimismo, indicaron que no es la primera vez que sucede una situación de estas características, puesto que hace unas semanas ocurrió lo mismo, señaló una vecina, antes de añadir que no entiende este tipo de comportamiento. “Es totalmente denunciable. Es un sinsentido que tiren los sacos a la carretera y a las fincas de la parroquia, cuando lo podrían hacer en los contenedores habilitados para ello”, añade, a la vez que apunta que en esta zona no se está realizando ninguna obra. ECG