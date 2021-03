Todo apunta a que habrá Presupuestos con la abstención crítica de la oposición

Todo apunta a que los Presupuestos municipales saldrán adelante con la abstención crítica de la oposición. El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, insiste en la “necesidad” de que las cuentas se aprueben lo antes posible y, de hecho, espera que si no es en la sesión plenaria de mañana, el documento salga adelante como muy tarde el próximo miércoles, cuando se repetiría el pleno y una segunda votación, la cual, de obtener resultado negativo, llevaría a la cuestión de confianza.

Bugallo sostiene que esta última opción supondría el peor de los escenarios, puesto que dilataría la aprobación de los Presupuestos al menos otro mes más, dado que se deben respetar unos plazos. En esta consideración coincide también el líder de la oposición, el portavoz del grupo municipal del PP, Alejandro Sánchez-Brunete, quien en conversaciones con este periódico descartó por completo la posibilidad de un cambio de gobierno local, cuando para conseguirlo tendrían que pactar populares con Compostela Aberta.

No obstante, Sánchez- Brunete se mostró muy crítico con la actitud del Gobierno municipal hacia el PP en lo que se refiere a la negociación del Presupuesto. “Es inconcebible que de la lista de 25 propuestas que le enviamos al alcalde, acompañada de una carta en la que decíamos al alcalde que eligiese las que considerara de mayor urgencia, solo nos aceptasen tres, que ascienden a unos 55.000 euros, lo que representa un 0,03 % del Presupuesto; cuando el PP es la segunda fuerza de la Corporación en cuanto a representación de ciudadanos”, lamentó el portavoz de los populares. “Hemos percibido una desconsideración y un desprecio absoluto por parte del alcalde”, apuntó.

Con esto, avanzó que su grupo no tiene previsto apoyar las cuentas, aunque añadió que la decisión la adoptará el grupo en una reunión que se celebrará en la jornada de hoy. Ante la cuestión de confianza, Brunete recordó que los Presupuestos tienen dos oportunidades de salir adelante antes de llegar a este extremo. Y no descartó que su grupo se decante por la abstención crítica, si bien quiso dejar claro que la decisión no depende solo de él, y que será coral.

Por su parte, el alcalde adelantó que hoy mismo enviará nuevas propuestas a los grupos de la oposición con las variaciones que realizó sobre el primer borrador. En conversación con EL CORREO, confirmó que no habrá problema en incluir en las cuentas la redacción del proyecto de la reurbanización de la rúa Santiago de Chile, “porque nos parece interesante disponer ya de un plan redactado y aprobado para poder ejecutarlo en cuanto haya disposición presupuestaria”.

Al respecto, Sánchez-Brunete quiso criticar las formas del regidor, puesto que “me comunicó que añadiría esta propuesta al documento en el pasillo del pazo de Raxoi”, después de ver la información publicada en EL CORREO, aseguró.

Asimismo, Bugallo no asumirá otra de las grandes propuestas que el PP lanzó para Santiago León de Caracas, “puesto que en el contexto actual no nos parece lo más oportuno destinar parte del presupuesto a la reforma de una calle que está nueva y que ofrece una buena imagen”. En este contexto, quiso hacer un llamamiento a la coherencia, porque en el presupuesto “los gastos tienen que ser iguales que los ingresos, y eso tenemos que tenerlo claro”.

Sobre la petición de derribar la Casa da Xuventude, el primer edil de la capital gallega admitió que existen voces críticas sobre esta construcción y que reclaman su destrucción, pero añadió que, a su juicio, “no debe entrar esta cuestión en el debate presupuestario, puesto que a su modo de ver “los presupuestos son para hacer cosas, no para deshacerlas”, declaró.

Bugallo no quiso manifestarse sobre las negociaciones que mantiene con Compostela Aberta, pero detalló que la formación centró sus peticiones en gasto corriente. “Es bueno que se fortalezcan programas que están en marcha y que funcionan, en lugar de poner otros a funcionar”.

Tampoco quiso manifestar su preferencia sobre la formación que le permita dar luz verde a las cuentas municipales. Solo incidió en la “urgencia” de que estas salgan adelante. “Sería un disparate tener que llegar a la cuestión de confianza”, afirmó el regidor.

Para conseguir su propósito, Bugallo necesitaría el apoyo o abstención del PP o bien de Compostela Aberta, que cuentan con ocho y cinco concejales, respectivamente, puesto que los dos votos del Bloque Nacionalista Galego no le llegarían para hacer frente a las otras dos opciones con papeletas en negativo.