Toma el relevo del comercio local la venta de souvenirs

Santiago. El concejal de Turismo, Sindo Guinarte, reconoció en el pleno municipal de ayer que existe un problema a nivel de comercio local, el cual está siendo sustituido por comercio de “souvernirs”. “Veñen existindo”, subrayó, desde el año 93 en muchas ciudades y no es fácil de resolver. “O Concello pode limitar os usos, pero non determinar a actividade comercial. Vai en contra das normas de libre competencia”, explicó, concluyendo que “seguramente se pode facer algo, e por iso queremos facer esa análise. Pero posiblemente terán que ser medidas positivas”. El concejal explicó que “levamos un montón de anos sen turismo de control. Temos moita menos presión no espazo público da que ten habido nos anos 2019 ou 2018”. ECG