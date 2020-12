Trabajo deniega a Ryanair un ERTE que afectaba a un profesional de Lavacolla

Santiago. Tras reclamación sindical, la Dirección General de Trabajo acaba de denegar el registro de dos nuevos ERTE a Ryanair, por fuerza mayor ordinaria, que afectaban en total a 216 trabajadores. Uno de estos expedientes afectaría a 22 trabajadores de la plantilla pertenecientes a los centros de trabajo de Andalucía, Cataluña, Illes Balears, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana y Galicia, concretamente del aeropuerto de Santiago, donde habría un trabajador de la compañía perjudicado, con efectos desde el 26 de octubre y hasta el 31 de enero.

Así lo indicaron los sindicatos USO y SITCPLA, que señalaron que el segundo ERTE solicitado en los mismos términos, y que también ha sido denegado, afectaba a 194 trabajadores de Canarias y Cataluña, grupo de trabajadores correspondiente a los trabajadores despedidos en el ERE nulo declarado por la Audiencia Nacional.

La Dirección General de Trabajo, tras analizar la documentación aportada y el informe de la Inspección de Trabajo, concluye que “no se constata la existencia de la fuerza mayor alegada para autorizar los ERTE, por dos motivos: no está acreditado que los trabajadores afectados hayan sido reincorporados de forma efectiva a la plantilla de Ryanair, y no se ha probado que la actividad de la empresa se encuentre impedida o limitada por decisiones de las autoridades”.

Los sindicatos con representación en Ryanair presentaron un informe ante la Dirección General de Trabajo en el que denunciaban “la irregular comunicación a los representantes sindicales; la ausencia total de comunicación a los trabajadores afectados; la situación de readmisión irregular de los afectados, despedidos en enero de 2020 (no se les programan vuelos y no cobran salarios), y el incumplimiento del fallo de la sentencia de la Audiencia Nacional que declaró la nulidad de los despidos, así como la pretensión de Ryanair de cargar a las arcas públicas el coste de la readmisión de los despedidos. Por todos estos motivos, solicitaban que no fuera autorizado el ERTE”, una petición atendida por el Gobierno de España, que acaba de dar un varapalo a la aerolínea low cost irlandesa. ECG