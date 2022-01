Trabajos para la instalación de cámaras de tráfico en calles del casco histórico

CORTES. El Concello de Santiago inició ayer una serie de trabajos de instalación de las cámaras inteligentes que blindarán el tráfico del casco histórico. El despliegue de estos dispositivos forma parte del proyecto de Compra Pública Innovadora (CPI) Smartiago, que pretende mejorar la movilidad en la ciudad. En concreto, están relacionados con el contrato adjudicado a la empresa austríaca Kapsch TrafficCom por 1.412.596 euros y financiado en un 80 % por el Fondos FEDER. De esta forma, desde ayer, y durante dos semanas, “quedará cortado o tráfico na rúa do Franco (cortes puntuais), Fonseca, travesa do Franco, rúa Raíña e Praza San Miguel dos Agros por mor das obras no pavimento para a implantación de cámaras de tráfico, dentro do proxecto Smartiago. O paso peonil permitirase en todo momento”, indicaron desde Raxoi. ECG