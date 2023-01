Tras agotar entradas a Real Filharmonía abre ó público o ensaio do ‘Crebanoces’

concerto. Debido ó éxito de taquilla para o concerto de Reis que se celebrará hoxe ás 21 horas, e que actualmente conta con todas as entradas vendidas, a Real Filharmonía de Galicia abre ó público as portas do Auditorio de Galicia para que todas as persoas que non puideron conseguir entrada para o concerto poidan gozar do Crebanoces de Chaikovski. O ensaio xeral terá lugar hoxe, coincidindo co mesmo día do concerto, pero ás 10 horas, baixo a dirección do mestre invitado Paul Daniel.

O Crebanoces é un dos grandes ballets que Chaikovski compuxo a finais do século XIX xunto co Lago dos Cisnes ou A Bela Durminte. Composto por encargo do director de teatros imperiais, Iván Vsévolozhsky, quen escribiu tamén o libreto baseándose na adaptación de Alexandre Dumas do conto O crebanoces e o rei dos ratos, de E.T.A. Hoffmann.

Trátase dunha creación que destaca pola brillantez da orquestración do compositor e o seu imaxinativo da cor instrumental, xunto cunha poderosa despregadura de harmonía para un efecto dramático.

Así, nesta ocasión o público poderá deleitarse cun espectáculo de fama mundial con movementos moi recoñecidos por todos como a Danza das Flores de Azucre ou o Valse das Flores. ecg