Trasladado al hospital un ‘campista’ de San Lourenzo con síntomas de covid

La situación sin control de los campistas que se acumulan en el barrio de San Lourenzo ha sumado un nuevo episodio a este histórico serial con el traslado al hospital Universitario de Santiago, en la madrugada del pasado lunes, de uno de los indigentes con posibles síntomas de covid. Hasta el lugar tuvieron que acudir, además del servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061, una dotación del cuerpo de Bomberos de la ciudad, ya que el hombre, de mediana edad, tenía graves problemas de movilidad por su elevado sobrepeso.

En este sentido, la brigada local recibió el aviso del 112 a las 5.15 horas, teniendo que desplazarse hasta la zona para proceder al operativo con los trajes especiales que disponen desde el comienzo de la pandemia. Gracias a su acción, pudieron trasladar al afectado desde la área boscosa en la que se encontraba hasta la ambulancia, donde fue atendido por los sanitarios, previo paso a ser desplazado al complejo médico.

Este suceso ha puesto el foco, de nuevo, sobre este barrio, el cual lleva años protestando para que se solucione esta problemática, pidiendo constantemente la ayuda institucional para que las decenas de personas que “residen” en las tiendas de campaña puedan instalarse en un hogar mejor. “En esta ciudad siempre estamos con los mismos temas porque nadie los aborda. No se puede dejar a gente viviendo a la intemperie, en estas condiciones, y pensar que va a desaparecer de manera milagrosa”, apunta Jon Brokenbrow, presidente de la asociación vecinal Río Sarela.

Respecto a este tema, el concejal de Movilidad, Seguridad Ciudadana y Fiestas, Gonzalo Muíños, explicó, en declaraciones a EL CORREO GALLEGO, que a través de los servicios sociales se está trabajando con estas personas, pero se trata de “un proceso lento, que requiere mucho trabajo psicológico”, ya que, en muchas casos, padecen ciertas patologías y no están dispuestos a soportar los horarios y controles que se exigen en los espacios especializados para ellos.

En esta ocasión, el lance ha llegado justo un día después de que el citado colectivo vecinal solicitara, otra vez, la intervención policial para dar solución a la continua presencia de asentamientos en la bonita zona del paseo fluvial. “Si tienes a gente con estas situaciones de vida, sin cubrir necesidades sanitarias, lo normal es que se creen focos de infección”, remarca el administrador.

Si bien mantienen un contacto directo con la organización que controla todo el campamento, en base a la versión de los vecinos, ayudándolos en todo lo que pueden con comida y otros artículos de primera necesidad para minimizar la situación que viven, los habitantes del barrio reclaman una necesaria intervención municipal para controlar este grave problema social.

“En su mayoría se trata de personas que hacen el Camino y que no tienen un punto de anclaje en la vida, pero que piensan que aquí encontrarán alguna solución a sus problemas, y no lo logran. Tenemos gente de todas partes del mundo, que no tuvieron mucha fortuna en la ruleta de la suerte de la vida y que ahora se encuentran viviendo en una tienda de campaña en un monte”, detalla el máximo exponente de la institución.

Con todo, otro de los inconvenientes a los que se enfrentan los técnicos municipales en su actuación está en la ubicación de alguno de estos campamentos, ya que se encuentran en parcelas privadas y con el permiso de sus propietarios.

En todo caso, el objetivo municipal no es otro que el de llevar a los campistas a los albergues o centros sociales destinados para acogerlos, ya que las condiciones que soportan viviendo a la intemperie, especialmente en el invierno, resultan muy crueles.

Asimismo, paralelamente, otro de los problemas que genera la presencia de los indigentes está en la basura que queda en esta área verde de la ciudad. “Se rozaron algunas zonas para la Ruta de los Montes y se vaciaron un par de puntos, pero la basura sigue ahí. Hay colchones, ropa, zapatos, bolsas de basura...”, comenta. Por ello, ya han contactado con Tropa Verde para organizar una recogida de residuos por el preocupante estado de la parte baja del Pedroso.